Холанд оформил хет-трик за 20 минут и спас «Боруссию» в своем дебютном матче. Просто монстр

«Боруссия» в первом тайме гостевого матча против «Аугсбурга» полностью владела преимуществом. Один только Ройс мог оформлять дубль, но оба раза не смог попасть по воротам.