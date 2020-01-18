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Космический камбэк «Вашингтона» шокировал НХЛ. Этот хет-трик Овечкина в Нью-Йорке не забудут

«Кэпиталз» перевернули ход матча с 1:4. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:6 (2:1, 2:0, 0:5) Голы: Овечкин — 32 (Бэкстрем), 10:22 — 0:1. Нельсон — 19 (Бовилье, Бэйли), 13:11 — 1:1. Сизикас — 10 (Бовилье, Тэйвз), 15:49 — 2:1. Эберле — 7 (бол., Барзал, Тэйвз), 29:31 — 3:1. Тэйвз — 4 (Комаров, Брассар), 37:25 — 4:1. Хагелин — 3 (Паник, Дженсен), 42:33 — 4:2. Овечкин — 33 (Карлсон), 45:18 — 4:3. Уилсон — 14 (Орлов, Карлсон), 54:32 — 4:4. Врана — 22, 57:30 — 4:5. Овечкин — 34 (п.в., Оши, Орлов), 59:04 — 4:6. Вратари: Варламов (58:07 — 59:04, 59:29) — Холтби (Самсонов, 40:00).

Холанн оформил хет-трик в первом же матче за «Боруссию»! Как это возможно?

Норвежский вундеркинд огненно дебютировал в бундеслиге Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура чемпионата Германии (5:3). «Шмели» уступали по ходу встречи со счетом 1:3, но тут на замену вышел новичок команды форвард Эрлин Холанн...
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Обзор спорт-инстаграмов недели: Слуцкий троллит своих футболистов, а Навка философствует без нижнего белья

Постновогодняя хандра у простых смертных проходит по-разному, а вот у спортсменов на нее, как правило, нет времени — их сезоны вступают в решающую стадию.

НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир
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