Аргентинец выиграл бой в ММА за 9 секунд, не нанеся ни одного удара

Занимательный случай произошел в рамках турнира MMA Fight Night Championship в Хорватии, когда босниец Ади Дуракович проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара от аргентинца Франсиско Баррио.