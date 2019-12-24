Радимов рассказал, как мог перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник московского ЦСКА, санкт-петербургского "Зенита", московского "Динамо", самарских "Крыльев Своветов", испанской "Сарагосы", болгарского "Левски" и сборной России Владислав Радимов рассказал о том, как мог еще в бытность футболистом армейцев перебраться в являвшийся тогда безоговорочным лидером отечественного футбола столичный "Спартак".