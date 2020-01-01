НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМоуриньо: «Гол „Мидлсбро“ надо было отменить, судья не увидел офсайд»WADA получит от России более миллиона долларов взносов на 2020 годШведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккею«Ошеломляющий». IIHF поражена вылетом сборной Казахстана из элитного дивизиона чемпионата мираЭкс-полузащитник «Челси» Невин: я мог убить АбрамовичаМоуриньо: «Гол „Мидлсбро“ надо было отменить, судья не увидел офсайд»Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат в матче Кубка Англии с «Мидлсбро».рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра БольшуноваПримечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.Твиттер «Эвертона» о матче с «Ливерпулем»: «Едем на „Энфилд“, стадион чемпионов Англии-1890/91»«Ливерпуль» примет «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет на стадионе «Энфилд», на котором с 1884 по 1892 год выступал «Эвертон».Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоуВ Москве в новогодние праздники проходит шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».КХЛ. «Динамо» разгромило «Спартак», «Ак Барс» совершил невероятный камбэк в матче с «Трактором»Завершились два очередных матча Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» и «Ак Барс» взяли верх над своими соперниками. Московское «Динамо» уверенно разобралось со столичным «Спартаком».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииДженоа2 : 1СассуолоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаГиллингем0 : 0Вест ХэмИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛимонес1 : 1Лё Пюи Фут 43ПерерывЕще 12Весь футболрекламаМосковское «Динамо» победило «Спартак» в матче чемпионата КХЛМОСКВА, 5 января. / ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир