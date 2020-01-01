«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра Большунова

Примечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.