Фанаты «Валенсии» и «Барселоны» подрались перед матчем

Матчу 21 тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Барселоной" предшествовала массовая драка болельщиков двух команд. Для пресечения беспорядков понадобилось вмешательство полиции.