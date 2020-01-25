НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Валенсии» и «Барселоны» подрались перед матчемРоссийские ватерполистки проиграли сборной Испании в финале чемпионата ЕвропыУэйн Гретцки: На мой взгляд, у Овечкина есть по-настоящему реальный шанс догнать меняГоловин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Страсбура»Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу0:26Фанаты «Валенсии» и «Барселоны» подрались перед матчемМатчу 21 тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Барселоной" предшествовала массовая драка болельщиков двух команд. Для пресечения беспорядков понадобилось вмешательство полиции.рекламаКомличенко объяснил, почему перешел в «Динамо»В субботу новичок «Динамо» Николай Комличенко подписал контракт с бело-голубыми. 24-летний игрок сборной России рассказал, чем его привлекло предложение команды.Фигуристы Гуррейро и Загорски считают, что смогли улучшить оба танца в нынешнем сезонеГРАЦ /Австрия/, 25 января. / ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро в текущем сезоне сумели улучшить ритм-танец и произвольный танец.«Зенит» — «Зальцбург»: Кокорин снова играет с первых минут. Видеотрансляция«Зенит» проводит товарищеский матч с австрийским «Зальцбургом». Планируется, что встреча пройдет в формате «три тайма по 40 минут».Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Барселона» проиграла «Валенсии» в матче Примеры«Барселона» впервые уступила при Энрике Сетьене. В поединке 21-го тура Примеры каталонский клуб уступил «Валенсии».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья2 : 0ГранадаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииТорино0 : 7АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаДагестанцы завоевали четыре медали Гран-при «Иван Ярыгин»Дагестанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали второго соревновательного дня Гран-при «Иван Ярыгин», проходящего в Красноярске.Российский вратарь Василевский отбил шайбу вслепуюРоссийский голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил эффектный сейв во время конкурса вратарей на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).реклама