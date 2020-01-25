Кокорин сыграл за «Зенит» во второй раз после объявления о переходе в «Сочи»

Российский футболист Александр Кокорин, который, как сообщалось несколько дней назад, должен был перейти в аренду в клуб «Сочи», вновь выступил за «Зенит», появившись на поле в товарищеском матче.