Франция победила в смешанной эстафете в Поклюке, россияне — в шаге от пьедестала

Сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты, прошедшей в рамках 6-го этапа Кубка мира в Поклюке. За Францию выступали Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз и Жулия Симон.