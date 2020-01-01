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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото Чемпионата Европы 2020 в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Грац / Австрия / AbsolutTV.ru / Новости / Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли 1-е место и золотую медаль в разряде танцевальных пар Чемпионата Европы 2020 по фигурному катанию.

Франция победила в смешанной эстафете в Поклюке, россияне — в шаге от пьедестала

Сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты, прошедшей в рамках 6-го этапа Кубка мира в Поклюке. За Францию выступали Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Брезаз и Жулия Симон.
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