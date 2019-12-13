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Российский хоккеист Артемий Панарин стал «первой звездой дня» в НХЛ

Завершился очередной день регулярного чемпионата НХЛ. По его результатам объявлены имена трех лучших хоккеистов. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой.

Глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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