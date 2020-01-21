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Медведев стартовал с победы над ТиафоЛучший российский теннисист Даниил Медведев в первом круге австралийского турнира большого шлема обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.Ганус считает, что публичные слушания в CAS усилят критику в адрес РоссииГлава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал предложение руководителя Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о проведении публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА.Хоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 головХоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.Анфиса Резцова о выступлении сборной России по биатлону: передвигаются с большим трудомДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении сборной России по биатлону в нынешнем сезоне. «Исправлять ситуацию нужно было раньше.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаАвтомобиль капитана ХК «Нефтехимик» Степана Захарчука попал в ДТП в Нижнекамске(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Внедорожник Toyota Land Cruser 200, принадлежащий капитану ХК «Нефтехимик», бывшему игроку казанского «Ак Барса» Степану Захарчуку попал накануне вечером в аварию в Нижнекамске.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Хоккеисты признали Макдэвида лучшим игроком НХЛСевероамериканское издание «The Athletic» решило выявить, кто же является лучшим хоккеистом по мнению самих игроков. В опросе участвовало 392 спортсмена, представляющих 31 клуб заокеанской лиги.реклама