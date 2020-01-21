Анфиса Резцова о выступлении сборной России по биатлону: передвигаются с большим трудом

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении сборной России по биатлону в нынешнем сезоне. «Исправлять ситуацию нужно было раньше.