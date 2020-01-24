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Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партии

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.
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Рафаэль Надаль — о попадании мячом в девочку: «Самый страшный момент, который я переживал на корте»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль встретился с девочкой, подающей мячи, которой он попал ударом в голову во время матча третьего круга на Australian Open. — Удалось встретиться с ней и всей ее семьей.