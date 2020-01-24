Рафаэль Надаль — о попадании мячом в девочку: «Самый страшный момент, который я переживал на корте»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль встретился с девочкой, подающей мячи, которой он попал ударом в голову во время матча третьего круга на Australian Open. — Удалось встретиться с ней и всей ее семьей.