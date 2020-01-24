Биатлон. Дмитрий Васильев: Все «мёртвые». Как можно было натренировать, что все еле ноги волочат?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за состояние, в котором пребывают спортсмены после нового года.