НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРФС признал недействительными выборы главы РПЛКори Гауфф: «Два года назад проиграла в первом раунде юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку»«Ак Барс» в третий раз за сезон обыграл «Салават Юлаев»В. Березуцкий: «Пока ничего не могу сказать о своём возвращении в ЦСКА»Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛРФС признал недействительными выборы главы РПЛПереизбрание Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги признаны недействительными. Избирательный комитет Российского футбольного союза обнаружил нарушение устава.рекламаКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРоссиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.Тюменская биатлонистка Старых вошла в топ-10 индивидуальной гонки на Кубке мираВмешаться в борьбу за награды помешало отставание в скорости Женскую программу 6-го этапа Кубка мира в словенской Поклюке открыла индивидуальная гонка на 15 километров.Вничью завершилась 11 партия за звание чемпионки мира по шахматам11 партия за звание чемпионки мира по шахматам между Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь завершилась вничью.В спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистовВопиющий случай произошел в подмосковной Балашихе.Федерер с трудом прошел в четвертый раунд Australian OpenВ матче третьего тура Australian Open швейцарец Роджер Федерер обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). На это ему потребовалось 4 часа и 3 минуты.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)1 : 0КельнИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа0 : 0МиланИдёт 1-й таймЧемпионат ФранцииНицца0 : 0РеннИдёт 1-й таймВесь футболрекламаПриостановившая карьеру Загитова показала классную растяжку на тренировкеОлимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проводит тренировку в спортзале. В своем инстаграме фигуристка опубликовала фотографию, на которой выполняет упражнение на растяжку.