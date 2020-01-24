Тюменская биатлонистка Старых вошла в топ-10 индивидуальной гонки на Кубке мира

Вмешаться в борьбу за награды помешало отставание в скорости Женскую программу 6-го этапа Кубка мира в словенской Поклюке открыла индивидуальная гонка на 15 километров.