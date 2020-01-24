«Боруссия» разгромила «Кельн» (5:1) и поднялась на 3-е место

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в 19-м туре Бундеслиги (5:1). Два мяча забил новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, вышедший на замену. Всего у него пять голов в двух играх за дортмундский клуб.