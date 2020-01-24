НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРФС признал недействительными выборы главы РПЛТренер академии «Авангарда» временно отстранён от своих обязанностейХеррман выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых — восьмая15-летняя Гауфф на Australian Open обыграла действующую чемпионку Осаку и второй раз за полгода вышла в 1/8 финала «Шлема»Мозякин стал первым игроком, забросившим 400 шайб в КХЛ (ВИДЕО)РФС признал недействительными выборы главы РПЛПереизбрание Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги признаны недействительными. Избирательный комитет Российского футбольного союза обнаружил нарушение устава.рекламаКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРоссиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть реальный шанс догнать меня»Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить его снайперский рекорд.«Боруссия» разгромила «Кельн» (5:1) и поднялась на 3-е местоДортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в 19-м туре Бундеслиги (5:1). Два мяча забил новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд, вышедший на замену. Всего у него пять голов в двух играх за дортмундский клуб.Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партииЯмальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.«Ак Барс» дома переиграл «Салават Юлаев»«Ак Барс» проиграл в домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ против «Салавата Юлаева». Основное время во встрече на «Татнефть арене» завершилось со счётом 2:2, а победителя удалось выявить в буллитов.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна2 : 0ЛевантеЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)5 : 1КельнЗавершёнЧемпионат ИталииБрешиа0 : 1МиланЗавершёнЧемпионат ФранцииНицца1 : 1РеннЗавершёнВесь футболреклама