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«Не думаю, что для спорта это хорошо». Директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу россиянок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы-2020 в Граце.
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Овечкин – о гибели Брайанта: Он всегда ко мне хорошо относился. Легенда баскетбола

Капитан хоккейного клуба Вашингтон Александр Овечкин рассказал об отношениях с бывшим защитником Лос-Анджелес Лейкерс Кобе Брайантом, который погиб в результате авиакатастрофы.