НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРФС признал недействительными выборы главы РПЛЧемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 25 январяУступившая россиянам фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала (видео)Кубок мира. Смешанная эстафетаБлейдс vs дос Сантос. UFC FIGHT NIGHT 166: когда бой, во сколько началоРФС признал недействительными выборы главы РПЛПереизбрание Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги признаны недействительными. Избирательный комитет Российского футбольного союза обнаружил нарушение устава.рекламаРоссийская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в ГерманииТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.Российские фигуристы выиграли все золото чемпионата Европы впервые с 2006 годаЧемпионат Европы в этом году стал для российских фигуристов не просто победой, а настоящим триумфом. Нашими спортсменами по праву можно гордиться.Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе КМ в ПоклюкеФранцузский биатлонист Кантен Фийон Майе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. Пробежав один штрафной круг, Фийон Майе показал результат 36 минут 21,5 секунды.Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николай Комличенко успешно прошел медосмотр в московском "Динамо". Об этом сообщает "Чемпионат".«Зенит» и «Зальцбург» сыграли 3 тайма по 40 минут. Забили 9 голов, а Кокорин снова вышел с капитанской повязкой. Видео лучших моментовВозможно, самый необычный матч межсезонья. Петербургский «Зенит» уступил австрийскому «Зальцбургу» (3:6) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре Матч проходил в формате 3 таймов по 40 минутФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииСельта— : —ЭйбарНачало в 08:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —БетисНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииВердер— : —ХоффенхаймНачало в 09:30Чемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииИнтер1 : 0КальяриИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииПарма— : —УдинезеНачало в 09:00Еще 4Чемпионат ФранцииЛион— : —ТулузаНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаРиттих — о призовых за победу в Матче звёзд НХЛ: стоимость путешествия в Мексику покрытаГолкипер «Калгари Флэймз» и сборной Тихоокеанского дивизиона Давид Риттих рассказал, куда направит средства, полученные за победу в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 гола.Редкач решением судей проиграл ГарсиеНа арене «Barclays Center» в Бруклине (США) состоялся бой в полусреднем весе между украинским боксером Иваном Редкачем (23–4–1, 18 KO) и американцем Дэнни Гарсией (35–2, 21 KO).рекламаЕсли подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшимНа первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.