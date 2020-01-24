НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

«Уезжал в Европу, чтобы однажды вернуться в Россию». Генич — о трансфере Комличенко в «Динамо»

Мнение комментатора «Матч ТВ». Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо». Соглашение 24-летнего игрока с московской командой рассчитано на 4,5 года.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Чемпионат Испании
Алавес
1 : 2
Вильярреал
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Чемпионат Германии
Вольфсбург
1 : 2
Герта
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Чемпионат Италии
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
0 : 0
Анже
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!
реклама