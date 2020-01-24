«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» пятый раз в сезоне

Сегодня в Казани "Ак Барс" примет у себя на льду уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного первенства КХЛ. Этот матч станет для команд уже пятым противостоянием в нынешнем сезоне.