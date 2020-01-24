РФ и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что РФ и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу, проведение которого запланировано на 2026 год.