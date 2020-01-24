НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРФС признал недействительными выборы главы РПЛКосторная, Щербакова и Трусова выиграли все медали ЧЕ по фигурному катаниюСтепанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаУкраинка Пидгрушная рассказала, за что аннулировали результат ее команды в смешанной эстафетеТихоокеанский дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ-2020РФС признал недействительными выборы главы РПЛПереизбрание Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги признаны недействительными. Избирательный комитет Российского футбольного союза обнаружил нарушение устава.рекламаВпереди Европы всей: российские фигуристы стали победителями во всех дисциплинах континентального первенстваНаши спортсмены забрали десять из двенадцати наград чемпионата Европы по фигурному катанию.Лыжи. Кубок мира. Непряева, Далквист, Йохауг выступят в классическом спринтеСегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет женский спринт классическим стилем.UFC Fight Night 166. Блэйдс нокаутировал Дос Сантоса, Кьеза победил Дос Аньоса. ВидеоВ американском Роли состоялся турнир UFC Fight Night 166. Главным боем вечера стало противостояние тяжеловесов Кертиса Блэйдса и Джуниора Дос Сантоса.Комличенко приехал в Новогорск для подписания контракта с «Динамо»По данным «СЭ», футболист «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко приехал на базу в Новогорск для подписания контракта с «Динамо».Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииСельта— : —ЭйбарНачало в 08:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —БетисНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииВердер— : —ХоффенхаймНачало в 09:30Чемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииИнтер— : —КальяриНачало в 06:30Чемпионат ИталииПарма— : —УдинезеНачало в 09:00Еще 4Чемпионат ФранцииЛион— : —ТулузаНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаРФ и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу в 2026 годуПрезидент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал, что РФ и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу, проведение которого запланировано на 2026 год.Могильный: Овечкину реально побить рекорд ГретцкиЛегендарный российский хоккеист Александр Могильный оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина установить по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ.реклама