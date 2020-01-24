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Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!
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Агент Кокорина: «Саша дал согласие на переход в „Сочи“? Первый раз слышу»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист согласился на переход в «Сочи». — Кокорин дал согласие на переход в «Сочи»?