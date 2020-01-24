ЦСКА в шестой раз подряд стал победителем дивизиона Тарасова

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ и в восьмой раз за 12 сезонов стали победителями дивизиона Тарасова.