Иванович, Смольников и Жирков, видимо, покинут «Зенит», а вот Кержаков, Кузяев, Шатов и Дзюба останутся. А что с Кокориным?

У девяти игроков «Зенита» истекают контракты в конце сезона. Трое из них точно уйдут, а кто останется?