НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВ Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста ЗозулюГанус: РУСАДА стала мостом по восстановлению доверия к нашему спортуВалерий Мешков: На Олимпиаде-2022 Загитовой в любом случае не было быБиатлон. Швед Самуэльссон в трех словах описал РоссиюХореограф группы Тутберидзе: закройте рты и займитесь своими делами!В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста ЗозулюФутбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.рекламаГде окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»«Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта с хоккеистом. Об этом заявили в пресс-службе клуба НХЛ.«Ливерпуль» обречен в Кубке лиги: прогноз на матч с «Астон Виллой»В Англии так и не придумали, что делать с Ливерпулем , который дошел до финала Кубка лиги.Головин - в заявке «Монако» на игру с «Лиллем»Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку команды на домашний поединок 1/8 финала Кубка лиги против «Лилля». В список, состоящий из 19 исполнителей, включен российский полузащитник Александр Головин.Антон Шипулин: «Уверен, что Малышко себя еще проявит. А пока заменить Диму не на кого»Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился мнением о выступлениях Дмитрия Малышко на Кубке мира в этом сезоне. «Давайте честно на эту тему поговорим.«СКА-1946» вновь сильнее в овертаймеДвенадцатой победе быть. Едва не прервалась успешная серия петербургского СКА в Континентальной Хоккейной Лиге.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЛеальтад0 : 1КадисЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаКорухо4 : 5МирандесЗавершёнЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаЧто нужно знать о ставках на матч «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 17 декабря17 декабря дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Уткин: Тутберидзе сеет абсолютную ненавистьИзвестный футбольный комментатор Василий Уткин не остался в стороне от противостояния Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе в рамках фигурного катания.рекламаКак сделать ставку на матч «Барселона» - «Реал» Мадрид?«Барселона» и «Реал» Мадрид встретятся 18 декабря и в очной дуэли определят лидера чемпионата Испании. Как сделать ставку на этот поединок?