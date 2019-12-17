НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемВ Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста ЗозулюТарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катанияЖеребьевка Лиги Европы: «Шахтер» - «Бенфика» и другие парыЕвгений Гинер заявил, что из-за смены владельца никаких кардинальных перемен в ЦСКА не произойдетДацик проиграл бой Ле Банне в КазаниВ Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста ЗозулюФутбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.реклама«Реал» сыграет с «Ман Сити» в 1/8 финала ЛЧ, «Ливерпуль» — с «Атлетико»В понедельник в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.Экс-игрок СКА отказался возвращаться в РоссиюБывший игрок петербургского СКА, а ныне форвард клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук сообщил, что не думает о возвращении в Россию.Президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, обвиненного в нацизме испанцами: «Жму руку»Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча с «Райо Вальекано».Тутберидзе и тренеры пристыдили Тарасову и Плющенко за нападки на ЗагитовуНебывалый скандал разгорается после заявления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о том, что она делает паузу в спортивной карьере и хочет больше времени уделять тренировкам.Юрий Семин: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам в социальных сетях. — Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:45Чемпионат ИталииКальяри— : —ЛациоНачало в 14:45Чемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 0ДенизлиспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииИстанбул1 : 0КоньяспорИдёт 2-й таймКубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:30Весь футболрекламаСлуцкий провел переговоры с «Рубином» и руководством Татарстана (Betting Insider)Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин».НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир