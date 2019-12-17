В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

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Сам игрок готов перейти в любой клуб, претендующий на Кубок Стэнли и деньги для него роли не играют.«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.Велогонщик Закарин подумывает о смене гражданства из-за санкций WADAРоссийский велогонщик Ильнур Закарин задумывается о смене гражданства в случае, если санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта вступят в силу. В этом сам спортсмен признался порталу Cycling News.«Тампа» дома обыграла «Оттаву», Кучеров забил голКлуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки победили во встрече в овертайме со счетом 4:3. В составе «молний» гол забил Никита Кучеров. Российский форвард набрал 35 (11+24) очков в 31 игре.«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЛеальтад0 : 1КадисЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаКорухо4 : 5МирандесЗавершёнЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаСвечников второй раз в сезоне забил броском из-за ворот. ВидеоРоссийский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, выкатившись из-за ворот и подняв шайбу на крюк, забросил свою 14-ю шайбу в этом сезоне. Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир СМИ сообщили имена планирующих покинуть «Зенит» игроковПо окончании текущего сезона несколько футболистов петербургского "Зенита" планируют покинуть клуб, сообщает "Спорт день за днем". Как стало известно изданию, речь идет о защитнике Браниславе Ивановиче, а также хавбеках Юрии Жиркове и Роберте Маке.реклама