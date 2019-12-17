В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран из-за поведения фанатов принимающей стороны по отношению к украинскому форварду гостей Роману Зозуле. В адрес игрока выкрикивались оскорбления с обвинениями в нацизме.