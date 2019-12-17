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В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран из-за поведения фанатов принимающей стороны по отношению к украинскому форварду гостей Роману Зозуле. В адрес игрока выкрикивались оскорбления с обвинениями в нацизме.
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Игрок теперь имеет право подписать контракт с любым клубом НХЛ. Сам игрок готов перейти в любой клуб, претендующий на Кубок Стэнли и деньги для него роли не играют.

Велогонщик Закарин подумывает о смене гражданства из-за санкций WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин задумывается о смене гражданства в случае, если санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта вступят в силу. В этом сам спортсмен признался порталу Cycling News.

«Тампа» дома обыграла «Оттаву», Кучеров забил гол

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки победили во встрече в овертайме со счетом 4:3. В составе «молний» гол забил Никита Кучеров. Российский форвард набрал 35 (11+24) очков в 31 игре.
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Джерси – Анахайм
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Сан-Хосе — Аризона
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Вегас — Миннесота
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Ванкувер — Монреаль
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Калгари — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:39:09
Виннипег — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:46
Детройт — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:47
Торонто — Баффало
Яндекс.Эфир
02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:52
Филадельфия — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:26:15
Даллас — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:35:00
Сент-Луис — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:46:00
Коламбус — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:25
Флорида — Оттава
Яндекс.Эфир
02:48:30
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:46:50
Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:37:00
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:45
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
02:34:31
Миннесота — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:53:56
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:47:34
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
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СМИ сообщили имена планирующих покинуть «Зенит» игроков

По окончании текущего сезона несколько футболистов петербургского "Зенита" планируют покинуть клуб, сообщает "Спорт день за днем". Как стало известно изданию, речь идет о защитнике Браниславе Ивановиче, а также хавбеках Юрии Жиркове и Роберте Маке.
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