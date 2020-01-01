Сергей Семак: «Кокорин был расстроен сегодняшними новостями. Повязка – это доверие команды, хотели поддержать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с форвардом Александром Кокориным, который вышел с капитанской повязкой и оформил хет-трик в товарищеском матче, хотя его отдали в аренду в «Сочи», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.