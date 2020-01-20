Зеппельт отреагировал на новый допинг-скандал

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, прославившийся после публикации серии фильмов о допинге в российском спорте, высказался в Twitter о скандале с олимпийским чемпионом по легкой атлетике из Великобритании Мо Фарахом.