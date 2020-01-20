НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМоуринью и Дэнни Роуз поссорились на тренировкеОКР прокомментировал вступление ряда федераций в спор WADA и РУСАДА«Вот почему, ребята, овертайм называют «Ови-таймом» - RMNB и вашингтонские болельщике о поразительной статистической выкладкеЖано и «Спартак» расторгли контракт«Рубин» победил в матче с «Лехии Гданьск»Моуринью и Дэнни Роуз поссорились на тренировке29-летний защитник не попал в заявку на матч 23-го тура АПЛ, в котором лондонский коллектив на выезде расписал мировую с «Уотфордом» (0:0).реклама«Зенит» сослал Кокорина на полгода в «Сочи»Нападающий ФК “Зенит” Александр Кокорин на правах аренды перейдет в футбольный клуб “Сочи”. Об этом стало известно из публикации сочинской команды в Twitter.Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.Югорская ватерполистка помогла сборной России выйти в 1/4 чемпионата ЕвропыЮгорская ватерполистка Анна Тимофеева помогла сборной России выйти из группы на чемпионате Европы. Континентальные соревнования проходят в Венгрии.Анфиса Резцова: «В сборной разлад и бардак»Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что в сборной России по биатлону разлад.«Крылья» поиграют в ТурцииЗавтра, 22 января «Крылья Советов» сыграют первый контрольный матч на сборах в Турции.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаЗеппельт отреагировал на новый допинг-скандалНемецкий журналист Хайо Зеппельт, прославившийся после публикации серии фильмов о допинге в российском спорте, высказался в Twitter о скандале с олимпийским чемпионом по легкой атлетике из Великобритании Мо Фарахом.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание трансляций, кто участвуетВ Австрии в городе Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию; от России в нём принимают участие 18 спортсменов.реклама