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«Фратрия» выразила недовольство действиями РФС

Самое многочисленное объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство политикой Российского футбольного союза (РФС) в отношении реализации билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
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РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Дюков о реформе РПЛ: «Нужно играть больше матчей. Мы за любой кипеж, кроме голодовки»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ. «Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеж, кроме голодовки.
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Ничушкин забил самый удивительный гол сезона в НХЛ. И неудачно полез в драку

Валерий оформил «хет-трик Горди Хоу» НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) Голы: Белльмар — 5 (Комфер, Коул), 4:37 — 0:1. Ривз — 4 (Носек, Макнэбб), 10:23 — 1:1. Нието — 6 (мен., Комфер), 14:28 — 1:2. Кадри — 12, 17:35 — 1:3. Пачоретти — 16 (Стивенсон, Стоун), 31:57 — 2:3. Ландескуг — 8 (бол., Маккиннон, Жирар), 34:06 — 2:4. Белльмар — 6 (Ничушкин), 36:58 — 2:5. Каррье — 5 (Шмидт, Смит), 42:06 — 3:5. Рантанен — 11 (бол., Маккиннон), 43:57 — 3:6. Ничушкин — 7, 56:53 — 3:7. Вратари: Флери — Францоуз.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир
02:36:25
Сан-Хосе — Вегас
Яндекс.Эфир
02:41:00
Даллас — Калгари
Яндекс.Эфир
02:34:30
Детройт — Аризона
Яндекс.Эфир
02:46:10
Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:37:00
Сан-Хосе — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:15
Ванкувер — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:33:45
Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:47:45
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:44:55
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:05
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:20
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:39:25
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:58:15
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:41:45
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
02:33:25
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:39:00
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
Яндекс.Эфир
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70-летний Хьюз нокаутировал соперника во втором раунде, став самым возрастным боксером

Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став старейшим профессиональным боксером. В декабре прошел поединок между 70-летним Альбертом Хьюзом и 43-летним Тремейном Таунсом.