«Фратрия» выразила недовольство действиями РФС

Дюков о реформе РПЛ: «Нужно играть больше матчей. Мы за любой кипеж, кроме голодовки»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможной реформе РПЛ. «Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеж, кроме голодовки.