«Фратрия» выразила недовольство действиями РФС

Ничушкин забил самый удивительный гол сезона в НХЛ. И неудачно полез в драку
Валерий оформил «хет-трик Горди Хоу» НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) Голы: Белльмар — 5 (Комфер, Коул), 4:37 — 0:1. Ривз — 4 (Носек, Макнэбб), 10:23 — 1:1. Нието — 6 (мен., Комфер), 14:28 — 1:2. Кадри — 12, 17:35 — 1:3. Пачоретти — 16 (Стивенсон, Стоун), 31:57 — 2:3. Ландескуг — 8 (бол., Маккиннон, Жирар), 34:06 — 2:4. Белльмар — 6 (Ничушкин), 36:58 — 2:5. Каррье — 5 (Шмидт, Смит), 42:06 — 3:5. Рантанен — 11 (бол., Маккиннон), 43:57 — 3:6. Ничушкин — 7, 56:53 — 3:7. Вратари: Флери — Францоуз.