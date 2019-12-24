Рюдигер – о расизме: когда закончится этот бред?

Защитник «Челси» Антони Рюдигер в своём твиттере жёстко высказался о расистах, оскорблявших его по ходу матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0). «Я очень надеюсь, что расисты будут найдены и сурово наказаны.