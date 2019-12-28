Вяльбе: Непряевой надо сконцентрироваться на определенных моментах

Российской лыжнице Наталье Непряевой, ставшей шестой в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", надо сконцентрироваться на определенных моментах, считает глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.