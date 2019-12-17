«Барса» сыграла вничью с «Сосьедадом» и опережает на одно очко «Реал», у которого матч в запасе

В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2). Команда тренера Эрнесто Вальверде осталась на первом месте в Ла Лиге, опережая «Реал» на 1 очко.