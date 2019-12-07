Большунов и Устюгов не примут участие в эстафете в Лиллехаммере

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не примут участие в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.