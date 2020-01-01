Главный арбитр КХЛ о попадании шайбы в камеру: «Этот нюанс не довели до команд. Очень печально»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказал мнение об эпизоде из финала МЧМ между Россией и Канадой (3:4), когда шайба попала в камеру за пределами площадки.