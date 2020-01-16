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«Я делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся». Кристина Резцова — о необычной ситуации на стойке

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, а также подробно рассказала о случившемся на второй стрельбе. — Стрельба лежа?

Хет-трик Александра Овечкина обеспечил «Вашингтон» победой над «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», установил очередной рекорд в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Россиянин Андрей Каргинов выиграл ралли «Дакар 2020» в классе грузовиков

В Саудовской Аравии завершился 42-й ралли-рейд "Дакар". Победителем знаменитого марафона в классе грузовиков вновь стал российский гонщик, выступавший на российской машине - это Андрей Каргинов.
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НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
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Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
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Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
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Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
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Питтсбург — Бостон
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Ванкувер — Сан-Хосе
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Миннесота — Даллас
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Нэшвилл — Баффало
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Филадельфия — Лос-Анджелес
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Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Монреаль — Вегас
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Детройт — Флорида
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Торонто — Чикаго
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Оттава — Калгари
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Колорадо — Сент-Луис
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Эдмонтон — Аризона
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Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
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Виннипег — Тампа-Бэй
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Каролина — Анахайм
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Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир