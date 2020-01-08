Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо». Теперь на его счету 378 (139+239) баллов в 364 матчах в лиге.