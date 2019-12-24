Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Клопп: Невозможно побить рекорд Арсенала сезона-2003/04

В кампании-2003/04 лондонский Арсенал не потерпел ни одного поражения в АПЛ. Ливерпуль в текущем сезоне пока занимает первую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги и идет без поражений.