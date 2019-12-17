Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Неоднократный призер чемпионатов мира биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования и поднялся на вторую строчку в общем зачете Кубка мира 2019/2020.