Леонид Слуцкий: Работа в «Спартаке» – это табу, не пойду никогда

Леонид Слуцкий в интервью для программы Инсайдеры телеканала Матч Премьер рассказал, что никогда не согласился бы на работу в московском Спартаке. Табу в России, куда не пойду никогда?