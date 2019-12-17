В штабе Тутберидзе припомнили Тарасовой критику Загитовой

В группе именитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировали заявление Татьяны Тарасовой о том, что приостановившая карьеру Алина Загитова не сможет вернуться к соревновательной деятельности после перерыва.