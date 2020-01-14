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Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера "Барселоны", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Соглашение с 55-летним специалистом было расторгнуто по взаимному согласию.
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Голы Малкина и Кучерова в НХЛ, победа ЦСКА в Евролиге и другие ночные новости

1. В малорезультативном матче Евролиги ЦСКА дома сумел переиграть мадридский «Реал». Армейцы прервали 13-матчевую победную серию мадридцев и вышли на 4-е место в турнирной таблице Евролиги.
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НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Филадельфия
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Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
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