Айртон: уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал решение руководства клуба не отпускать его в сборную Бразилии, которая в настоящее время принимает участие в предолимпийском турнире в Колумбии.