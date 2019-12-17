НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» разобрался с «Уотфордом» и упрочил лидерство в АПЛВратарь Франс Туохимаа забил в ворота шведов в дебютном матче за ФинляндиюГинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «У болельщиков нет поводов для беспокойства. Все будет хорошо»Россия громко заявила о себе на Кубке мира по биатлонуФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении«Ливерпуль» разобрался с «Уотфордом» и упрочил лидерство в АПЛ«Ливерпуль» продолжает уверенный поход к долгожданному чемпионству. «Ливерпуль» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу принимал на «Энфилде» команду «Уотфорд».рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Что нужно сборной России для победы на Кубке Первого канала? Расклады перед матчем с финнамиНесмотря на победу над Чехией (4:3 Б), сборная России с двумя очками занимает последнее место в таблице Кубка Первого канала.Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследованияНа этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавитРоссийский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит. — Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУмер белорусский хоккеист Владимир ЦыплаковСкончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА. Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не сообщается.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Милош Ржига: «Люблю приезжать в Россию, здесь всегда очень теплый прием»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от России (3:4 Б) в матче 2-го этапа Евротура в Москве назвал причины, из-за которых его подопечные потерпели неудачу.рекламаБрянский лыжник Большунов выбыл в четвертьфинале спринта в ДавосеБрянский лыжник Александр Большунов неудачно выступил в спринтерской гонке, которая прошла сегодня, 14 декабря в швейцарском Давосе в рамках третьего этапа Кубка мира.UFC 245: Усман против Ковингтона, Холлоуэй – Волкановски, Ян – Фэйбер и другие бои в Лас-ВегасеЗавтра рано утром в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 245.