«Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро

"Шальке" намерен приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.По информации источника, "Шальке" предложил "Ростову" за 24-летнего игрока 10 млн евро, а также 5 млн бонусами.В нынешнем сезоне Шомуродов провел 21 матч за "Ростов" в чемпионате и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.Напомним, что Шомуродов был признан игроком года в Узбекистане.