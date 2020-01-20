Почему Россия не может «послать» WADA, как это делают в Британии

NEWS.ru — о скандале вокруг допинг-проб четырёхкратного олимпийского чемпиона из Великобритании Мо Фара, лишний раз подтверждающем, что им прощается и сходит с рук многое из того, что выходит боком нам.