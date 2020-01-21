Тень на клуб и удар по репутации: за что «Нефтехимик» выгнал капитана

В минувшие выходные Toyota Land Cruiser 200 на проспекте Мира в Нижнекамске через бордюры выскочил на разделительную полосу, проехал по газонам и свернул на противоположную обочину.