«Хотите опять всю грязь на меня вылить?» Джип Захарчука засветился в резонансном ДТП

Очевидцы заявляют, что водитель был нетрезвым. Вчера вечером в Нижнекамске водитель Toyota Land Cruiser 200 устроил езду по встречке и через бордюры – как сообщает источник «БИЗНЕС Online», машина эта принадлежит капитану «Нефтехимика» Степану Захарчуку.