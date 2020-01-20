Кокорин дважды забил за «Зенит» в товарищеском матче – он переходит в «Сочи»

Отметим, что в матче с «Аль-Увайнахом» Кокорин играет с капитанской повязкой, а второй мяч он забил пяткой. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не поддержал решение клуба отдать Кокорина в аренду.