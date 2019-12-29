Россия разгромила Германию на молодежном ЧМ по хоккею

Россияне вышли в плей-офф с шестью очками за четыре игры. Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 6:1.