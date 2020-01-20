Клубы РПЛ попросили РФС сократить солидарные выплаты воспитанникам

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что клубы РПЛ предложили сократить солидарные выплаты за воспитание российских футболистов до 600 тысяч рублей, но распространить эту практику на ФНЛ и ПФЛ.