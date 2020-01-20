Абдулманап Нурмагомедов озвучил финансовые условия за реванш Хабиба с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, озвучил финансовые условия, при которых его сын проведет реванш с Конором Макгрегором: "Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов.