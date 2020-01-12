Полузащитник «Спартака» Крал заинтересовал «Ньюкасл»

Также в шорт-лист «Ньюкасла» входят и другие опорные полузащитники: Ибраима Сиссоко («Страсбур»), Тиаго Майей, Бубакари Сумаре (оба – «Лилль»), а также Гранит Джака из «Арсенала».